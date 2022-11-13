Kozaklı ilçesine bağlı Karahasanlı köyünde pancar üretimi yapan çiftçiler, Çorum Şeker Fabrikası'nın ürünlerini almadığı gerekçesi ile Kozaklı-Kayseri karayolunu uzun süre trafiğe kapattı. Bu sabah yaklaşık 50 çiftçi, iddiaya göre Çorum Şeker Fabrikası'nın ürün alımını durdurmasını gerekçe göstererek Kozaklı-Kayseri karayolunda toplandı. Pancarlarının tarlada kurumaya başladığını söyleyen çiftçiler, traktörleri ile yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı.