ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversite'nin Akademik Değerlendirme Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 96 öğretim üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi alacak.

Başvurular, ilanda belirtilen başvuru adreslerine ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belge durumunda başvurular geçersiz sayılacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

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