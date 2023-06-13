Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Genç ve Büyük Milli Takımları Avrupa ve Dünya şampiyonalarına Çorum’da hazırlanıyor.

Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası 19-24 Haziran tarihlerinde, Mısır’da, Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası ise 17-23 Temmuz tarihlerinde, Macaristan’da yapılacak. Milliler, bu iki dev organizasyon öncesi hazırlıklarını Çorum’da sürdürüyorlar.

Antrenörler Raşit Çevir, Miraç Ömer Uslu, Canberk Babaoğlu ve Çorum Sualtı Sporları İl Temsilcisi Taner Karabacak nezaretinde, 4 kadın, 5 erkek olmak üzere 9 sporcu ile Çorum’da kampa giren milliler hazırlıklarını Olimpik Yüzme Havuzunda yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

Sualtı Sporları İl Temsilcisi Taner Karabacak, Çorum’da milli yüzücüleri ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederken, hazırlıkların eksiksiz tamamlanması noktasında da hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Karabacak, milli yüzücülerin Çorum kampının 16 Haziran’da sona ereceğini de sözlerine ekledi.