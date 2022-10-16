ÇESOB Başkanı Recep Gür beraberinde Birlik Yönetim Kurulu üyeleri Erdal Kolaylı, Abdurrahman Uysal, İsmail Ataç, Lütfi Barut, Fevzi Bilgin ve Mehmet Gayretli, Denetim Kurulu üyeleri Özkan Şanal, Mutlu Karslı ve Halil Piroğlu, Disiplin Kurulu üyeleri Selami Koçyiğit, Osman Aşutoğlu ve Nihat Kabakcı, Çorum Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Pozan, Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak, Sungurlu Madeni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Yaşar Kirişçi ile birlikte TESK’i ziyaret ederek, Bendevi Palandöken’in misafiri oldular.

Ziyarette Birlik Başkanı Gür ve beraberindekiler, Palandöken ile bir süre sohbet ederken, Recep Gür günün anısına Palandöken’e hediye takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise, TESK olarak Çorum’da esnaf ve sanatkarların menfaatine yapılacak tüm çalışmalarda Recep Gür ve yönetiminin yanında olacaklarının mesajını vererek, Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarlara misafirleri aracılığıyla selam gönderdi. (Haber Merkezi)

