Hava sıcaklıklarının yurt genelinde düşmesi ve yağışların başlamasıyla birlikte 1 Aralık’ı beklemeden kış lastiğine geçilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor. Ülkemizin dört bir yanında sıcaklık farklarını göz önünde bulundurarak kış mevsiminin daha erken hissedilmeye başlandığı bölgelerimizde ticari araçlar için 1 Aralık’ta başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasında bu tarih beklenmeden eksikler giderilmeli. Tüm ticari ve özel araç sürücüleri kış lastiği konusunda hava muhalefetlerini baz almalı” dedi.

“KIŞ LASTİĞİ VE ARAÇ BAKIMLARI İHMALE GELMEZ”

Kış gelmeden araç bakımı ve kış lastiği konusunda tüm sürücülere uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kışın trafik kazası yaşanma riski diğer mevsimlere göre 6 kat artış gösteriyor. Gizli buzlanma, yağışlar, kaygan yollar gibi olumsuz şartlar tüm araçlarımızı etkiliyor. Kazalardan kaçınmak ve daha güvenli sürüş için hava sıcaklıkları 10 derecenin altına indiği bölgelerde vatandaşlarımız kış lastiğine geçmeli. Bu sebeple ticari ya da özel araç demeden, zorunluluk gibi düşünmeden tüm vatandaşlarımız bu konuya dikkat etmeli. Öte yandan kış mevsiminin yaklaşması üzerine antifrizinden motor yağına, araç muayenesine kadar tüm eksikler giderilmeli. Araç bakımı için yapılan harcamalar külfet gibi görünse de aslında bütçeye zarardan çok yarar sağlamakta” ifadelerini kullandı.

“ARACINIZIN BAKIMINI YAPARAK PARANIZI CEZALARA VERMEYİN”

Araç bakımlarına harcanacak paranın cezalara harcanacak paralardan daha kârlı olduğunun altını çizen Palandöken, “2022 yılı içerisinde zorunlu kış lastiğine uymayan vatandaşlarımıza bin 152 lira, muayenesiz araç kullanıma ise 427 lira ceza kesildi. Kurallara uymuş olunsa o para vatandaşımızın cebinde kalarak bütçesini koruyacaktı. 2023 yılı kış mevsiminde geçmişten dersler çıkararak kış lastiği ve araç bakımları ihmal edilmemeli. Aracımızı olumsuz hava şartlarına uygun hale getirmek için illa yoğun kar yağışını beklemek zorunda değiliz” şeklinde belirtti.