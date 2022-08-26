ÇESOB Başkanı Recep Gür, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları tarafından karşılanan TESK Başkanı Bendevi Palandöken’e ÇESOB’u ziyaretinde Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve TESK Genel Başkan Vekili Burhan Aksak ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı ve TESK Başkan Vekili Fevzi Apaydın da eşlik etti.

Ziyarette Eylül ayı içerisinde yapılacak olan TESK’in Olağan Genel Kurulu öncesi Recep Gür ve ekibinden destek isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tekrar göreve talip olduğunu ve seçilmesi halinde Türkiye’de sayısı 2 milyonu geçen esnaf ve sanatkarların hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini söyledi.

Esnaf odası temsilcilerinin istek ve taleplerini ayrıca esnaf ve sanatkarların sorunlarını da yetkili ağızlardan dinleyen Bendevi Palandöken, tüm Çorumlu esnaf ve sanatkarlara da Oda Başkanları aracılığıyla selam gönderdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Palandöken’e hoş geldin çiçeği ve plaket takdim ederken, ayrıca Eylül ayı içerisinde yapılacak olan TESK’in Olağan Genel Kurulu’nda Bendevi Palandöken ve Ekibi’ne de şimdiden başarılar diledi.

(Haber Merkezi)

