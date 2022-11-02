1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi takımlarından İskilipgücü, 2022-2023 sezonu için Pakro Kimya ile isim sponsorluğu konusunda anlaşma sağladı.

Yeni sezona daha güçlü girebilmek adına kaynak arayışı içerisinde olan İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu, dün düzenlediği basın toplantısı ile 2022-2023 Amatör Küme Futbol sezonunda sahaya Pakro Kimya İskilipgücü olarak çıkacaklarını açıkladı. İskilip'te doğup büyüyen İsmail ve Mustafa Topal kardeşlerin sahip olduğu Pakro Kimya Şirketi ile ilk yılı garanti sonrası ise opsiyonlu olarak sponsorluk sözleşmesi imzaladıklarını belirten Başkan Armutcu, "Yönetim Kurulu üyelerimiz Sevgili Mehmet Demirci, Orhan Ağzıkara, Fethi Uludağ, Selami Karagöz, Hüseyin Yanikdam, Hayreddin Kartal, Yavuz Katırcı ve Tuncay Mumcu'nun hazır bulunduğu basın toplantısıyla sponsorluk anlaşması resmiyet kazandı. Pakro Kimya'dan gelen maddi desteği ilçe çocuklarımız için harcayacağız. Maç baş ücret ve sosyal ihtiyaçlarımızı artık daha rahat karşılayacağız. Bu anlaşma hem takımımız, hem de İskilip için umarım hayırlı olur. Yüce Rabbimiz utandırmasın inşallah" dedi.

(Rıfat KARA)

