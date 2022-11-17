Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Haziran ayında şiddetli muson yağmurları nedeniyle büyük çapta sel afetine maruz kalan dost ve kardeş Pakistan’a Çorum’dan 2.928 gıda kolisi, 31 ton un ve 402 adet hijyen kolisi yardımı sağlandığını, yardımların AFAD tarafından Pakistan’a ulaştırıldığını bildirdi.

Tarihinin en büyük doğal afetini yaşayan Pakistan’ın üçte birinin sel suları ile kaplandığını, binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini, yüzbinlerce insanın ise olumsuz etkilendiğini hatırlatan Vali Çiftçi, Çorum’dan yardım kampanyasına katılan kamu, özel ve mesleki kuruluşlara, hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. (Haber Merkezi)

