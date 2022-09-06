Haziran ayından beri meydana gelen sel felaketleri sebebiyle zor günler geçiren Pakistan için AFAD tarafından yardım kampanyası başlatıldı. AFAD Başkanlığı koordinasyonunda muson yağmurları dolayısıyla sel afeti yaşanan dost ve kardeş ülke Pakistan’a başlatılan insani yardım kampanyası için valiliklere genelge gönderildi. Genelge kapsamında valiliklerden gelen ayni yardımlar, AFAD il müdürlüklerince koordine edilerek selden etkilenen bölgelere gönderilecek.

Sel dolayısıyla binin üzerinde insanın öldüğü, ülkenin nerdeyse 2/3 sularla kaplandığı, 1.1 milyon evin hasar gördüğü, 800 bine yakın hayvanın telef olduğu Pakistan’a Türkiye’nin insani yardımları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hava köprüsü kurulan bölgeye, ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, hijyen ve bebek malzemesinden oluşan yardım gönderiliyor.

Çorum Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada SMS ve banka hesabına havale ile yardımların yapılacağını vurgulanarak yardım hesap numaralı duyurulurken şu görüşlere yer verildi. “Türkiye, on milyonlarca insanın sel ve su taşkınlarından etkilendiği Pakistan’a havadan ve karadan yardım elini uzatmaya devam ediyor. Dost ve kardeş ülke Pakistan, tarihinin en büyük doğal felaketini yaşıyor. Ülkenin yaklaşık üçte birinin sularla kaplandığı felakette binin üzerinde insan hayatını kaybetti. On milyonlarca insan sel ve taşkınlardan etkilendi, 1,1 milyon ev de hasar gördü. Bu zor günlerde Pakistan’a destek olabilmek için AFAD Başkanlığımızca yardım kampanyası başlatıldı. Türkiye, muson yağmurlarının neden olduğu sellerle mücadele eden Pakistan’a insani yardım göndermeye devam ediyor. AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Ulaştırma Bakanlığı Devlet Demiryolları’nın trenleri ile gerçekleştirilen ‘İyilik Treni Seferleri’ ve Milli Savunma Bakanlığı’nın nakliye uçakları ile kurulan ‘Hava Köprüsü’ ile dost ve kardeş Pakistan’a yardım malzemesi sevk edilmeye devam ediliyor. Yapılan yardımlara nakdi olarak katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, ‘PAKİSTAN’ yazıp 1866’ya SMS göndererek kampanyaya 10 TL katkıda bulunabileceği gibi, kampanya için açılmış olan banka hesapları üzerinden istediği miktarda bağış da yapabilir.”

(Haber Merkezi)

