Çorum-İskilip Karayolu ile İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar, Osmancık, Kargı, Dodurga ve Laçin olmak üzere toplam 150 bin nüfusa sahip 8 ilçenin şehir merkezi ile bağlantısı sağlayacak olan farklı seviyeli köprülü kavşak projesini yürüten Özyapıcılar İnşaat depremzedelere büyük bir destek sağladı.

Çorum’da iki önemli projenin müteahhitliğini yürüten Özyapıcılar İnşaat, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 10 kenti etkileyen depremden hemen sonra harekete geçerek çeşitli bölgelerdeki iş makinelerini arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgelerine gönderdi.

Depremin ilk gününden itibaren harekete geçen firma yetkilileri halen arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere 4 iş makinesinin Hatay’da bulunduğunu dile getirdi.

Özyapıcılar İnşaat yetkilileri ayrıca “Türkiye Tek Yürek” isimli düzenlenen yardım kampanyasına da 1 milyon TL nakit yardımda bulunarak desteğini devam ettirdi.



(Haber Merkezi)

