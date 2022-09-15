Levent Öztekin, savunma sanayii konusunda ilçeye yapılan yatırımlarla ilgili önemli katkıları bulunan Muhsin Dere’ye teşekkür etti.

Sungurlu’nun yetiştirdiği ve hemşehrilerinin sevgisine mazhar olmuş bir isim olarak Ankara bürokrasinin başarılı isimleri arasında yer alan Muhsin Dere’ye yatırımlardan duydukları memnuniyetlerini aktaran Öztekin, ilçeye katkıları için de ayrıca teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, nazik ziyareti için Zeki Öztekin’e teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

