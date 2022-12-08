Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası Antalya’da yapıldı. Çorumlu iki sporcu, toplamda 2 altın, 2 gümüş olmak üzere 4 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Zübeyde Hanım Gençlik ve Spor Kulübü’nden Merve Özlü disk atmada Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, cirit atmada ise Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Enes Borucu ise, 20.24 metre ile yılın en iyi derecesine imza atarak Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Borucu, disk atmada ise Türkiye ikincisi oldu.

Tasnif dışı yarışan Ahmet aydın, Ahmet Baki Yılmaz ve Elif Demircan da federasyon tarafından teşvik ödülü ile onore edildiler.

(Rıfat KARA)

