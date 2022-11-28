Atak ve Çoban aileleri yıllar süren dostluklarını evlatlarının evlilikleri ile pekiştirdi.

Fikriye ve Özden Atak çiftinin kızları Özlem ile Habibe ve Yakup Çoban çiftinin oğlu Fatih Mehmet dünyaevine girdi.

Yıldızpark Düğün Salonu’nda önceki gün yapılan nikahta genç çifti AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Belediye Meclis Üyesi Suat Aydoğan, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu yalnız bırakmadı.

Ankara’ya atanan Aile ve Sosyal Hizmetler eski İl Müdürü Yahya Çoban’ın yiğeni olan Fatih Mehmet ile Gazeteci Duran Atak’ın yiğeni Özlem çiftinin nikahını Evlendirme Memuru Hasan Tomuk kıyarken çok sayıda davetli de düğüne katıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

