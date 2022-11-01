Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile Ata Sporumuz Güreşi Koruma Derneği tarafından hazırlanan "Türkün geleneği yaşatılıyor, Anadolu'nun köylerinde pehlivanlar tekrar güreş tutuyor" projesinin üçüncüsü Üyük köyünde gerçekleşti. Köy meydanında gerçekleşen müsabakalara 100'ün üzerinde pehlivan katıldı. Köy halkının da yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar sonunda baş kategorisinde Mustafa Doğan Özkaya birinci, M.Ali Eryücel ikinci, Rasim Saraç ve Murat Kalender ise üçüncülüğü elde etti.

Diğer kategorilerde dereceye giren pehlivanlar ise şu şekilde oluştu;

Başaltı: 1.Onur Genç, 2.Ramazan Gargi 3.Batuhan Çam ve Yasin Aydemir.

Büyük orta: 1.Fazlı Kartal, 2.Bilal Akbıyık, 3.Cemal Kasımov ve Kemal Kasımov.

Küçük orta: 1.Hüseyin Uysal, 2.Yusuf Eryücel, 3.Ali Şeker ve Mustafa Karaboğa.

Sembol-1: 1.Abdullah Yıldırım, 2.Muhammed Yıldırım, 3.Abdusselam Karakaş ve Ahmet Karakaş.

Sembol-2: 1.Berkay Gözübüyük, 2.A.Arif Çeker, 3.R.Efe Gözübüyük ve Alperen Bolat.

Minik-1: 1.Enes Yasin Kalender, 2.Mert Doğru, 3.Taha Bozkuş ve Abdullah Koçak.

Minik-2: 1.O.Efe Yıldırım, 2.Y.Berat Aktaş, 3.Musab Atmaca ve Taha Taşçı.

Teşvik-1: 1.Eren Yalçın, 2.M.Seyit Karakaş, 3.Süleyman Kalender ve Necati Bozkurt.

Tşvik-2: 1.Arda Kaya, 2.Kağan Teke, 3.Mert Özboyacı ve Emre Yalçın.ç

Tozkoparan: 1.Berat Ertaşmış, 2.Metehan Eryücel, 3.Ö.Faruk Ceylan ve M.Efe Koca.

Deste: 1.Asilhan Görür, 2.Y.Emre Çimen, 3.Ö.Faruk Özdemir ve Yasin Metin.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren pehlivanlara ödülleri verildi.

(Rıfat KARA)

