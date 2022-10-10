Tahtasız, “10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Gar katliamında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, hala acıları dinmeyen kederli ailelerine başsağlığı dileklerimi bir kez daha iletiyor, bu katliamda sorumlu olanların biran önce yargı önüne çıkartılarak ülkemizin yakın tarihindeki bu karanlık ve acı olayın bir an evvel aydınlatılmasını temenni ediyorum” dedi.

Terör örgütlerinin canlı bomba saldırısı sonucu 103 masum insanın hayatını kaybettiğine dikkati çeken Tahtasız, “Ülkemizdeki diğer karanlık saldırılarda olduğu gibi Ankara Gar Katliamının da hesabı sorulmadı. Yitirdiğimiz masumları saygıyla anıyor, katliamı gerçekleştirenleri, göz yumanları lanetliyorum” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

