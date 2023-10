Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hürriyet Meydanı’nda önceki gün düzenlenen eylemde, “Siyonist Kuşatmayı Kıran, Aksa Tufanına Bin Selam ve ‘Mücahitlerin İzzeti ve Kararlılığı İsrail ve ABD’ye Korku Salıyor!’ pankartı açan katılımcılar, “Müslüman Zulme Sessiz Kalmaz, “Çorum’dan Gazze’ye Direnişe Bin Selam, Yaşasın Filistin Direnişimiz, Katil İsrail Filistin’den Defol, Direnişin İzzeti Diriltiyor Ümmeti Hamas’a Selam Direnişe Selam’ yazılı dövizler taşıdılar, slogan attılar.

“HAÇLI BARBARLIĞI

YENİDEN İFŞA OLDU”

Özgür-Der Çorum Şube Başkanı Murat İslam’ın okuduğu basın açıklamasında; Tüm imkânsızlıklara rağmen Hamas’ın ortaya koyduğu direnişin; iman varsa imkânın da olduğunu bizlere gösterdiğini ve Siyonist rejime ağır kayıplar verdiği hatırlatarak, Hamas’ın, sadece İsrail’i paçavraya çevirmekle kalmamış, Batı’nın medeniyet maskesini düşürerek altındaki Haçlı barbarlığını da dünyaya tekrar ifşa ettiğini söyledi.



Basın açıklaması ardından Hacı Ömer Bayram’ın yaptırdığı duanın ardından basın açıklaması sona erdi.

İşte Murat İslam’ın eylemde yaptığı o açıklama:

İSRAİL İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR

Katil İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık suçlarını lanetlemek için burada toplandı. ABD ve Batı’nın desteğini arkasına alan işgalci İsrail, çocuk, kadın demeden en ağır silahlarla Filistinli kardeşlerimizi katletmeye devam ediyor. Bombardımanlardan sağ kurtulanları ise susuz, aç, ilaçsız bırakarak topluca cezalandırmaya çalışıyor. Tüm imkânsızlıklara rağmen Hamas’ın ortaya koyduğu direniş ise; iman varsa imkânın da olduğunu bizlere göstermiş ve Siyonist rejime ağır kayıplar verdirmiştir.

“AKSA TUFANI

YILLARIN ÖFKESİ”

Aksa Tufanı ile yıllardır tüm Müslümanların içinde birikmiş olan öfkeyi bir kasırgaya dönüştürerek Siyonistlere gereken dersi vermiştir. Hamas, sadece İsrail’i paçavraya çevirmekle kalmamış, Batı’nın medeniyet maskesini düşürerek altındaki Haçlı barbarlığını da dünyaya tekrar ifşa etmiştir. Evet, bundan bin yıl önce İslam topraklarını talan etmek, kutsallarımızı çiğnemek için bir araya gelen haçlı ordularının bugünkü karşılığı, Siyonist İsrail ile bir araya gelen batılı devletlerdir,! Aksa Tufanı, Siyonistlerin ne kadar vahşi, zalim ve hukuk dışı olduğunu da bir kere daha göstermiştir. Bir kez daha açıkça görülmüştür ki Siyonistlerle barışçıl çözüm aramak beyhude bir çabadır ve abesle iştigaldir!

“BATI İLE AMERİKA’NIN

TAVRI GAYRIMEŞRUDUR”

ABD, İngiltere ve Batı’nın ortaya koydukları tavır, Siyonistlerin nasıl bir hezimet yaşadıklarının kanıtıdır. Gayrı meşru yollarla koruyup kolladıkları İsrail’i, şimdi savaş gemisi ve silahları ile destelemek için geliyorlar. İsrail, ABD ve Batının bölgedeki karakoludur.

Buradan Katil İsrail ile birlikte ABD emperyalizminin de lanetlenmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

“ALAYI İŞGALCİ”

Bizler Aksa Tufanı ile iftihar ettiğimizi buradan bir kez daha ilan etmek istiyoruz. Ortaya koyulan bu direniş ile Filistin halkı, zulme ve zalimlere asla teslim olmayacaklarını bir kere daha tüm dünyaya haykırmıştır. İşgal çetesi tarafından bombalanan camiler, hastaneler ve evleri görmezden gelenlerin savaşın sorumlusu olarak Hamas’ı göstermeleri tam bir zillet örneğidir. Hamas’a suçlayanlar 7 Ekim’den önce Filistin’in işgal altında olduğunu bilmiyor mu?

ART ARDA ZOR SORULAR

Mescid-i Aksa her gün Siyonistlerin necis elleriyle kirletilmiyor muydu?

Filistin’in her bir karış toprağı paramparça edilip Filistinliler zorunlu göçe zorlanmamış mıydı?

Dünyanın dört bir köşesindeki milyonlarca Filistinli, 80 yıldır süregelen işgal ve katliamların sonucunda mülteci durumuna düşmediler mi?

Gazze bir açık hava hapishanesi değil miydi?

Müslümanlardan ve mücahitlerden ne isteniyor?

Bu zulme boyun eğip işgale rıza göstermeleri mi?

Bu asla gerçekleşmeyecektir, ümmet-i Muhammed asla bu işgali tanımayacaktır!

Direniş bunu asla kabul etmeyecektir!

Şunu bir kere daha haykırıyoruz ki Siyonist katiller ancak mücahitlerin direnişiyle dize getirilebilir!

“DİRENMEK CİHATTIR”

Siyonistlere direnmek ise terör değil cihaddır, izzettir, şereftir! 'Hamas kendi sonunu hazırlamış, israil, Filistin diye yer bırakmayacakmış, Hamas, yine durduk yere saldırmış. Sonları yakınmış, MOSSAD bu işin peşini bırakmazmış' Sosyal medyada sakız gibi çiğnenen İsrail yanlısı ve Filistin düşmanı söylemler, üç aşağı beş yukarı böyle. Tekrar ediyorum, sosyal medyada yazılanları, konuşulanları hafife alanlar çok yanılıyorlar. O cümleler, işgalci İsrail’e büyük güç veriyor.

‘Kudüs Tufanı’ ile titreyen Siyonistlerin omuzlarına bir el olarak uzanıyor, silahlarına mermi olarak Filistinlilere dönüyor. Yalanlarla, algılarla beslenen propagandalar sayesinde Müslüman mahallesinde; Siyonist işgalciler işledikleri suçları, katliamları örtbas etme derdindeler! Sosyal veya diğer medya kanallarından yayılan bu tür dezenformasyona karşı dikkatli olmalıyız. Direnişini karalayıcı yalan yanlış haberlere itibar etmemeliyiz.

IRKÇI TAYFA NEREDE DURUYOR?

Filistin davasına sahip çıkanlara “Arap sevici” diye itham eden ırkçı tayfanın şu an nerede durduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Arap düşmanlığı üzerinden kaos çıkartmaya çalışan ırkçılar, şimdi Siyonist katilleri aklamak için çırpınıyorlar! Meğer Suriyelilere, mültecilere, Araplara düşmanlıkları İsrail aşkındanmış. Tesadüf değil, Kürt ve Türk ırkçıları İsrail seviciliğinde ve Hamasa karşıtlığında birleşmiş durumda. Saflar da böylece netleşmiş oldu.

DİRENİŞİN YANINDA DURMAZSAK

Bir kez hatırlatmak isteriz ki, Gazze neyse İdlip’de odur, ABD ve Batı destekli İsrail ile kendi haklına acımasızca katleden Esed rejimi ve destekçileri de bizim için aynıdır. Tarih bize göstermektedir ki, kim olursa olsun, zulüm ile âbâd olunamaz. Kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Tarihi günler içinden geçiyoruz.

Türkiye’nin bütün sokaklarını direniş bilinciyle aydınlatmamız gerekiyor. Bugünlerde yaptıklarımız ahirette bizler için şahit olacak. Direniş gösterenlerin yanında bütün gücümüzle durmazsak gelecekte kimsenin yüzüne bakamayız. Allah azze ve celle kardeşlerimizi zafere ulaştırsın. Siyonist rejimi, işgalcileri en acı ve en alçaltıcı şekilde işgal ettikleri yerlerden çıkartıp şehidlerin kanının bereketiyle özgür Kudüs’te bizleri bir araya getirsin. Düşmanın zelil olduğu günleri bizlere gösteren Allah’a binlerce hamd olsun!

HAMAS'A SELAM

DİRENİŞE DEVAM

Hamas’ın, Filistin’in zaferi kutlu, mübarek olsun. İnşallah tüm ümmetin uyanışa vesile olsun. Selam olsun, Allah’a verdiği söze sadık kalanlara! Selam olsun, azimleriyle düşmanı hezimete uğratanlara! Selam olsun, bir volkan olup işgale karşı patlayanlara! Selam olsun, hiçbir kaybın korkutamadığı yiğitlere! Hamas’a selam, direnişe devam!