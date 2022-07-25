24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının yıldönümü ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan CHP İl Başkanı Tahtasız, tüm basın mensuplarının bayramını kutladı.

“Bir yandan AKP’ye biat etmeyen binlerce gazeteci işten atılırken, diğer yandan çalışmaya çalışan gazeteciler de haklarındaki soruşturmalar, davalar, gözaltı-tutuklamalarla ve yayın yasakları ile uğraşmaktadır” diye konuşan Mehmet Tahtasız mesajında şu görüşlere yer verdi: “Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Yasama, yargı ve yürütmeden sonra dördüncü güç basındır. Bir ülkede demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi ancak ve ancak basının önündeki engellerin kaldırılmasıyla mümkündür.

Basın özgürlüğü, doğruluk ve tarafsızlık ilkelerinden taviz vermeden, hiçbir baskı, tehdit ve sansüre maruz kalmadan gazetecilerin görevini doğru bir şekilde yerine getirmesidir. Basının özgür olmadığı bir ülkede ne demokrasiden ne de insan haklarından söz etmek mümkün olmaz. Bir ülkede basın ne kadar özgürse, demokrasi de o kadar güçlü olacaktır. Ancak bugün Türkiye’de, ne yazık ki basın ve medya ciddi zorluklar yaşamaktadır. Gazeteciler ve ifade özgürlüğünü savunanlar, haksız gerekçelerle demir parmaklıklar ardına kapatılmış, halkın haber alma özgürlüğü elinden alınmıştır. Ülkemiz, ne yazık ki günümüzde gazeteciler için en büyük hapishane olarak anılmaktadır.

Basında sansürün kaldırılmasının yıldönümü olarak kutlanması gereken 24 Temmuz’u ne yazık ki bayram havasında kutlayamıyoruz. Gazeteciliğin suç olmadığı, sansürlenmediği, basın emekçilerinin fikirlerinden dolayı hapse atılmadığı, hedef gösterilmediği, işsiz kalmadığı, kamuoyuna haber ulaştırmak için zorlu koşullar altında her şartta büyük bir özveriyle görev yapan basın emekçilerinin hak ettiği değere kavuştuğu bir ülke umudu ve özlemi ile değerli basın emekçilerimizin 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyorum. Yandaş olmayan emekçi basınının her zaman yanındayız”

(Volkan SINAYUÇ)

