ÖZGÜR ÖZEL ESPRİLİ DİLLE ELEŞTİRMİŞTİ!

Geçtiğimiz günlerde Çorum'a gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara'dan Çorum'a Ahmet Sami Ceylan'la hızlı trene binip geldiğini, Çorum'da acemi erlerin yemin töreni olmasından dolayı trende yoğunluk yaşandığını söylemişti.

“TREN İHALESİ 2023'DE OLACAK”

Özgür Özel'in eleştirilerine cevap veren AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 2023 yılında hızlı trenin ihalesini yapacaklarını belirterek, “Bu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum halkına verdiği bir sözdür. Bir müjdedir. Bunu da beraber yapacağız ama Özgür Özel’le ben bırakın hızlı treni at arabasına bile binmem” ifadesini kullandı.



“BİR METRE TÜNEL YAPAMAYANLAR BİZE YOL GÖSTERİYOR!”

Özgür Özel’in ‘Kırkdilim Tünellerini bitiremediler’ eleştirilerine de yanıt veren Ceylan, “4 km’lik Kırkdilim Tüneli’ni 2023’ün 12. ayında bitmek üzere müteahhit taahhüt etti ve henüz o süre dolmadı. 2023’ün son ayında bitmezse tünel o zaman söyleyebilirler bitmedi diye. Bırakın 4 km tüneli Türkiye’ye Çorum’a bir metre tünel, bir metre yol yapmayanlar, bu halk için iki artı bir oda yapmayanlar bunları söylüyorlar. Önce Çorum’a bir çivi çaksınlar ondan sonra bize yol göstermeye çalışsınlar.” diye konuştu.

“O UÇAK BİR GÜN ÇORUM'A İNECEK!”

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, havalimanıyla ilgili sorulan bir soru üzerine şunları kaydetti:

“O uçak bir gün Çorum'a inecek. Bunlar kolay değil. Ulaştırma Bakanı samimice görüştüğümüz bir abimiz. Bu görevlerde olduğumuz müddetçe o havalimanını Çorum'a kazandıracağız. Herkes rahat olsun biz havalimanından vazgeçmiş değiliz. Çorum'a bir havalimanı mutlaka kazandırılacak. Bakan da Çorum'a havalimanına hayır demez. Havalimanını da biz yapacağız.”

EMEKLİ KONUTLARI NİSAN 2023’TE TESLİM EDİLECEK

Bir gazetecinin Çorum’da emekliler için yapılan ancak teslim edilemeyen Toki konutları sorusu üzerine ise Ceylan, bu projenin Türkiye’nin hiçbir ilinde olmadığını hatırlatarak, “O projenin tüm sorumluluğunu üzerime alıyorum. Emeklilere orada 759 konut ürettik. Ve şu anda da yüzde 85’i tamamlandı. Ama maalesef ikinci müteahhit de değişti. Üçüncü müteahhit başladı. Nisan ayında Allah nasip ederse biz burayı teslim edeceğiz. Bazen elimizde olmayan nedenlerle gecikmeler olabiliyor.” diye konuştu.

Ceylan ayrıca Aşdağul ve Düvenci köyüne Toki konutları yapılacağını ve bu iki köye doğalgaz geleceği müjdesini verdi.

2018’DEN DAHA FAZLA OY ALACAĞIZ!

AK Parti kadrolarının işini yaptığını ve 2023 seçimlerinde 24 Haziran’da 16. seçimde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin galip geleceğini vurgulayan Ceylan, muhalefete de şu sözlerle yüklendi: “Burada bir iddiamı daha yineliyorum. 2023 seçimlerinde 2018 yılından daha fazla oy alacağız. 15 seçim kaybettiler 16. seçimi kaybetmeleri için de kısa bir süreleri kaldı. Ama benim muhalefet temsilcilerine tavsiyem ziyaret ettikleri şehirler için derslerine iyi çalışsınlar. Ya da o ildeki teşkilatları biraz daha sağlıklı bilgi versinler.” (Nurdan AKBAŞ)

