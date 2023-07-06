Yurdagül – Ercan Ateş çiftinin kızları Özge ile Ülkü – Gazi Kazan çiftinin oğulları Umut, coşkulu bir düğün töreni ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin düğün balosu Yıldızpark Düğün Salonunda yoğun katılımla yemek eşliğinde gerçekleştirildi.

Nikah merasiminin de yapıldığı düğünde canlı müzik eşliğinde halay çeken ve çeşitli oyunlara katılan davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Genç çiftin nikahını şahitlerin ve tüm davetlilerin huzurunda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Aziz Önal kıydı.

ÇORUM HABER Ateş ve Kazan ailelerini tebrik eder, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.