Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 5-7 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak.

Adaylar www.gantep.edu.tr adresinde verilen link üzerinden online kayıtlarını belirlenen tarihlerde yapmak zorundadır. Online kayıt yapmayan aday sınavlara giremez.

Başvuru sırasında adaylar, Bölüm ve Anasanat Dalı belirtilerek tek tercih yapabilecek.

Ön kayıt şartları aşağıdaki gibidir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Türk Müziği, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları Programları için 2022-YKS-(TYT-P) puan türünden en az 180 puan almış olmak.

Engelli aday öğrencilerin ÖSYM’nin 2021-2022 yılları için ilan ettiği TYT puanının en az 100 olması gerekmektedir.

Türk Müziği, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları Bölümleri için başvuracak adayların 30 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

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