CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ile birlikte Ankara’da bir dizi ziyarette bulunarak görüşmelerde bulundu.

ÖZEL GELİYOR

Tahtasız ve Aylar ilk olarak CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel’i makamında ziyaret etti. Mehmet Tahtasız ve Veli Aylar, Çorum’un ve Mecitözü’nün temel problemleri hakkında Özel ile görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in 17 Kasım 2022 tarihinde Çorum’a gerçekleştireceği ziyaretin planlaması da yapıldı. Tahtasız ve Aylar, yakın ve sıcak ilgisi nedeniyle Özel’e teşekkür etti.

AĞBABA DA EKONOMİ MASASI İLE GELECEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Ekim ayı içerisinde CHP Ekonomi Masası heyeti ile birlikte Çorum’u ziyaret ederek saha çalışmalarına katılacağı belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Ankara’da CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

CHP Ekonomi Masası, 19 milletvekilinden oluşan bir heyetle önümüzdeki günlerde Çorum'u ziyaret ederek, geniş kapsamlı saha çalışması yapacak. Veli Ağbaba’yı ziyaret eden Tahtasız ve Aylar, ülke ve Çorum gündemi, parti çalışmaları hakkında değerlendirmeler yaptı.

Veli Ağbaba, Ekonomi Masası olarak 19 milletvekili ile Çorum ve ilçelerinde saha çalışması yapacaklarını bildirdi. Ziyaretin Ekim ayı ortasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Veli Ağbaba, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve Aylar’a teşekkür etti.

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tahtasız nezdinde tüm Çorum halkına da selamlarını iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

