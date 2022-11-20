Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bazı ziyaretlerde bulunmak üzere geldikleri Çorum’da basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP İl Başkanlığı’ndaki toplantıda Parlamenter Sistem Mutabakat Metni doğrultusunda 28 Kasım'da kamuoyuna çok önemli bir açıklama yapılacağını dile getiren ve basın mensuplarının seçim konusundaki sorularını cevaplandıran Özgür Özel, “Seçim güvenliği konusunda Cumhuriyet Halk Partisi, bütün hazırlıklarını yapıyor. Bu konuda da gerekli başvuruları yapıyor. Ayrıca millet iradesi herhangi nehir gibi bir şey değildir. Bent, set, baraj tanımaz. İstanbul’da çok küçük bir farkla seçim sonucu tamamlandı. Ellerinde kamu gücünü kullanarak İstanbul’daki bütün psikiyatri hastalarının raporlarını çantalara doldurarak YSK’ya getirdiler. Bunlar oy kullandı. Oy kullanamaz. Aslında insanlarımıza da çok büyük saygısızlık ettiler. Kişisel sağlık verilerini de suistimal ettiler. O seçimi o şekilde iptal ettirdiler. Ne oldu? 13 bin fark 806 bin fark oldu. Ne yapıyorlardı? İstanbul’a gidiyorlardı CHP’ye Osmanlı tokadı vuruyorlardı, demokrasi tokatı yiyip geldiler. O yüzden milletin ferasetine güveniyoruz. Seçim güvenliği için çalışıyoruz. Hem gerekli hukuki başvuruları yaptık, hem de farklı bir alt yapı üzerinde çalışıyoruz. Kimse endişe etmesin, bütün vatandaşlarımız gidecekler oylarını kullanacaklar. Türkiye’nin ikinci yüz yılında bu memleketi kurtarıp burada demokrasiyi bir kez daha kuracaklar” açıklamasında bulundu.

Basın toplantısına; CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İlçe Başkanları, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, eski il başkanları ile bazı parti yöneticileri de katıldı.

(Nurdan AKBAŞ)

