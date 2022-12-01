Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvasında heyecan sona erdi. Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda gerçekleşen turnuvaya toplam 10 sporcu katıldı. Mental kategorisinde gerçekleşen müsabakalar sonunda kızlarda Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu’ndan Aleyna Özbal birinci olurken, Engelsiz Yaşam Merkezi’nden Ayşe Arzık ikinci, Emine Özen üçüncü, Arife Aktaş ise dördüncü oldu. Erkeklerde ise Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu’ndan Muhammed Buğra Şöhret birincilik kürsüsüne çıkarken, Kerimcan Karaaslan ise ikinci oldu.

Müsabakalar sonuna düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya verildi.

(Rıfat KARA)

