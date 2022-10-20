Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında uygulanan Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması (IQSES) Hibe Programı kapsamında Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu ile Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğinde yürütülen Avrupa Birliği projesi için sosyal uyum konferansı düzenlendi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Türkiye’de de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ise operasyon faydalanıcısı olduğu Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması (IQSES) Hibe Programı uyarınca ilimizde engelli bireylerin mesleki eğitim ile istihdama kazandırılması için hazırlanan 103 bin 860 Euro bütçeli proje için Anitta Otel’de yapılan sosyal uyum konferansına Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Aile Hekimi hemşehrimiz Dr. Neslihan Akkuş Hüsülüoğulları, Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Sabriye Esen, Proje Koordinatörü Galip Devrim Çağlayan, Alman Lebenshilfe Vakfı Temsilcisi Rainer Schmidt, Vakıf yöneticileri Jana Hönmanns, Myriam Siegel, Simon Meyer, Maltepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, ÇESOB Yönetim Kurulu Üyeleri, Esnaf odası başkanları, okul müdürleri ve diğer davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansta projenin 18 ay süreceğini ve bu kapsamda bugüne kadar değişik etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Okul Müdürü Esen; “Özel eğitime gereksinimli bireyleri, onlara yönelik mesleki eğitim ve bütünleştirme uygulamaları ile toplumda ayrı bir kesim olarak görmek değil, engelli bireylerin mevcut bedensel, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmek ve onları çalışan, üreten bireyler olarak topluma ve ekonomiye kazandırmak amacıyla okulumuzda eğitim-öğretim projelerimizle de desteklemeye devam ediyoruz. Bugün düzenleyeceğimiz konferansımız ile de özel eğitime ve engelli bireylere farkındalık yaratacak bir çalışmayı sizlere sunuyoruz. Projeye katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlar ile katılımcı misafirlerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

Çorum’da Valilik ve Belediye başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla kurdukları iyi ilişkiler sayesinde eğitime katkı anlamında önemli bir yol kat edildiğini söyleyen ÇESOB Başkanı Gür ise 21. Yüzyılda eğitimin dört temel ilkesinin bilmeyi, yapmayı, olmayı ve birlikte yaşamayı öğrenmek olduğunu, Bilim ve Sanat Merkezleri’nin üstün yetenekli tabir edilen öğrencilerin sadece bütünleyici eğitimlerin yapıldığı, akademik başarının sağlandığı değil sosyal, kültürel ve diğer becerilerini kazandıkları kurumlar olduğunu açıkladı. Recep Gür bu bağlamda hazırlanan projede adım adım başarıla ulaşılacağını dile getirerek öğrenci ve öğretmenlerin yurtdışı paydaşı olan kurumlarda tecrübe kazandıklarında vizyonları ile bakış açılarının gelişeceğini dile getirdi.

Mesleki eğitimde bütünleştirme uygulamaları ile eğitim öğretimin kalitesini artırmanın hedeflendiği proje ile ilgili bilgi veren Koordinatör Galip Devrim Çağlayan ise sunumunda şu görüşlere yer verdi: “Projemizin özel amaçları Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu’nda eğitim alan çoklu/farklı engele sahip öğrencileri bütünleştirme ilkeleri doğrultusunda desteklemek ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için işyeri beceri/staj eğitimi uygulamalarını bütünleştirme ilkelerine uygun hale getirmektir. Hedef grubumuz Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmen ve personeli, okulumuz öğrenci velileri ve ÇESOB’a bağlı oda temsilcileri ve staj eğitimi yapılan işyeri çalışanlarıdır. Projede 6 kişiye eğitici eğitimi ile okulda çalışan 58 personele farkındalık eğitimi verilmiştir. 200 özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencinin velisine farkındalık semineri verilirken, Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu’nda bulunan 4 atölyenin çoklu/farklı engele sahip öğrencilerin erişimine uygun hale getirilmesi, ÇESOB’a bağlı 8 işyeri çalışanına İşyeri Koçluğu eğitimi verilmesi, İşyeri Koçluğu Kılavuzu, Mesleki Rehberlik ve Kariyer Planlama Programı Kılavuzu ve 4 öğrenci kulübü için etkinlik örnekleri içeren el kitapçıkları hazırlanması hedeflenmektedir. Ayrıca 12 katılımcı ile Almanya Lebenshilfe Vakfı’nda yerinde gözlem ziyareti yapılacaktır” diye konuştu.

Uyum Konferansı’nda daha sonra Alman Lebenshilfe Vakfı Temsilcisi Rainer Schmidt’in engellilerin mesleki eğitimine ve istihdama katılımını sağlamada Almanya’daki uygulamalar hakkında kapsamlı sunumunun ardından ise Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir de ilimizdeki özel eğitim ve rehberlik hizmetleri hakkında sunum yaptı. Özel eğitime muhtaç çocukların bağımsız olarak çalışabilme, istihdama katkı sağlaması hedefi uyarınca çalışmalarının sürdüğünü anlatan Demir, 2004 yılından sonra ilimizin bu alanda geldiği nokta hakkında da bilgiler verdi. Yeni olarak iki tane özel eğitim anaokulu açıldığını ve 3-6 yaş arası engelli çocukların burada eğitim göreceğini de belirten Tahir Demir, özel eğitim alanında ilimizi ülkenin önde gelen illerinden biri yapma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Çorum’daki engellilerin özel eğitim okullarında eğitildikten sonra ÇESOB’a bağlı işyerlerinde staj görerek topluma ve istihdama kazandırılmalarının amaçlandığı proje kapsamında düzenlenen etkinlik yemek arasının ardından Maltepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Atilla Cavkaytar’ın konferansı ile son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)

