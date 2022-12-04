Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Şube Müdürü Mustafa Kadir Şahinoğlu, Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Topallı, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Topallı tarafından yapıldı. Konuşmanın ardından şiirlerle devam eden program, skeçler ve çeşitli gösterileri ile sona erdi.