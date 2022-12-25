Alaca Belediyesi, Alaca Özel Uygulama Okulu öğrencilerine yönelik gezi düzenledi. Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, eğitim kurumlarına olan desteğini sürdürüyor.

Kültür gezileri kapsamında Özel Uygulama Okulu öğrencileri Çorum’da Müze ve Buhara Kültür Merkezi’ni gezdi. Alaca Özel Eğitim Okulu öğrencilerine yönelik düzenlenen gezide AHL Park AVM’ye de giden özel bireyler AVM’de çeşitli etkinliklere katılarak güzel bir gün geçirdi.

Belediye Başkanı Şaltu, Özel bireylerden kendilerine gelen taleplere her zaman olumlu cevap verdiklerini belirterek, “Özel öğrencilerimizin mutluluğu bizlerin mutluluğudur. Desteğimiz her zaman devam edecektir” diye konuştu.

Öğrenciler kendilerine bu imkanı sunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’ya teşekkür etti.

(Uğur GÖRKEM)

