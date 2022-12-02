Çorum Rehberlik ve Araştırma Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, şube müdürleri, okul müdürleri, kurum müdürleri ile özel öğrencilerin velileri katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Kale Özel Eğitim Uygulama Müdürü Recep Celep, ülke nüfusunun yaklaşık %12’sini oluşturan engelli bireylerin, eğitim, sosyal ve ekonomik imkanlardan yararlanması adına devletin her alanda çalışma yaptığını belirtti.

Engelli bireylerin farkına varılması gerektiğini ifade eden Celep, “Bizler, engelli bireylere yalnızca duygusal değil, onların insani yaşamlarını idame ettirebilmeleri için gerekli çalışmaları ve yardımları yerine getirmeliyiz.

Okul olarak temel misyonumuz, bu özel yavrularımızı hayata hazırlayıp, tüm bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını giderecek kazanımları elde edecek sosyal bir hayat sunmalıyız. Bilinçli toplum olmanın gereği budur” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir ise konuşmasında, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü bir farkındalık günü. Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz bu süreci sadece tek bir gün olarak değil, 365 gün olarak bir fiil hem öğrencilerimizin, hem de velilerimizin yanında olmak için elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Demir, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün konu engelli çocuklar olunca tüm birimleri ile bütün öğrencilerin her zaman yanında olduğunu ifade etti.

Program konuşmaların ardından, özel öğrencilerin, öğretmenleri ile birlikte dönem içerisinde hazırladıkları çeşitli gösterilerle devam etti.

Program, kardeş okul Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin müzik dinletisi ile sona erdi.

(Tugay GÖKTÜRK)

