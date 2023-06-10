Kale Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından düzenlenen yılsonu etkinliği önceki akşam Devlet Tiyatro Salonu’nda büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

Okulun idarecileri, öğretmenleri, çalışanları, özel öğrenciler ve ailelerin ilgi gösterdiği programı CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.

Özel öğrencilerin yıl içinde yaptığı eserlerin yer aldığı resim sergisinin açılışı ve gezilmesi ile başlayan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda Okul Müdürü Recep Celep bir konuşma yaparak yaptıkları çalışmalar hakkında konukları bilgilendirdi.

Engellilerin normal insanlar gibi tüm olanaklardan yararlanması için toplumun daha bilinçli olması gerektiğini hatırlatan Okul Müdürü Celep, özel öğrencilere duygusal yaklaşmak yerine hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacak şekilde yaklaşmanın önemine de değindi.

Özel öğrencilerin modern dans, ritim, halk oyunları ve sıra gecesi gösterileri ile devam eden, okulun faaliyetlerinin anlatıldığı sinevizyon gösterisinin izlendiği, şiirlerin okunduğu, öğrenci velisi Hatice Mehrali’nin duygu ve düşüncelerini dile getirdiği muhteşem gece 8 A ve 8 B sınıflarına diplomalarının verilerek kep giyme töreni ile son buldu.