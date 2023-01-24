Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi eğitmeni Esra Şen, Çorum Belediyesi ve İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü işbirliğinde hazırlanan proje ile işitme engellilerle çalışmaya başladıklarını ifade etti. Daha sonra diğer öğrencilerin de talepleri üzerine hafif zihinsel, bedensel, otizmli ve down sendromlu öğrenciler için kurs açtıklarını söyleyen Şen, “Kayıtlı 12 öğrencimizden 3’ü Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. Diğerleri de elif-ba cüzünde beklediğimizden daha hızlı ilerliyorlar. Bugün o öğrencilerimize teşvik olması için bu etkinliği düzenledik. Belediyemize böyle güzel hizmet sundukları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi Sorumlusu Mustafa Yüztgenç de, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın, engelliler için yapılan her programa destek verdiğini vurguladı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, böylesine güzel bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Kur’an okumayı öğrenen genç kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Darısı diğer öğrencilerimize olsun, onlara da böyle güzel törenler düzenleyelim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

