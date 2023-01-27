Çorum Kent Konseyi Engelli Meclisinin düzenlediği programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Cemal Özdemir, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı Yusuf Çelebi, Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dankaz, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, çok sayıda özel öğrenci ve aileleri katıldı.

Engelliler buluşmasında gençler gönüllerince doyasıya eğlendi. Etkinlik plaket töreniyle son buldu.

(Haber Merkezi)