Bu kapsamda Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu Türk Halk Müziği Çocuk Korosu, Altın Damla Özel Eğitim Merkezi öğrencileriyle buluştu. Düzenlenen etkinliklerde, solo ve koro halinde söylenen türkülere, Altın Damla Özel Eğitim merkezi öğrencileri de eşlik etti.

Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu Türk Halk Müziği Çocuk Korosu üyeleri getirdikleri hediyeleri takdim ettiler, grup salonlarında özel eğitim öğrencileriyle türküler üzerine söyleşiler gerçekleştirildi, birlikte türküler söylendi.

Altın Damla Özel Eğitim Merkezi kurucusu Çağlayan Onaç, özel eğitim gereksinimli öğrencilerin, kültürel ve sanatsal yönlerden desteklenmesinin öğrencilerde özgüven ve kendini ifade edebilme becerilerinin gelişimine katkı sağladığını, sosyalleşme süreçlerine olumlu katkılar sunduğunu belirtti.

Özel eğitim gereksinimli öğrencileri sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal alanlarda destekleyen etkinlikler planlamaya devam ettiklerini belirten Onaç, “Bu anlamda bizlere destek veren Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu Türk Halk Müziği Çocuk Korosu üyelerine teşekkürlerimi sunarım” dedi.

(Haber Merkezi)

