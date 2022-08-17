Çorum FK, Bolu kampındaki ilk hazırlık maçında, 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından İzmir temsilcisi Bucaspor’u 1-0 yendi.

Çorum FK, önceki gün Abant Vonresort Otel’in sahasında, saat 18.00’de başlayan maça; Bayram Olgun, Atakan Cangöz, Erkan Kaş, Berkay Can Değirmencioğlu, Emre Öztürk, Ali Akkuş, Suat Kaya, Murat Yıldırım, Mehmet Akyüz, Yusuf Akyel ve Enes Nalbantoğlu on biri ile çıktı.

Genelde orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta ilk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, devrenin son anlarında sağ ayak ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Çorum FK’lı Enes Nalbantoğlu maça devam edemedi.

İkinci yarıda iki takım da çok sayıda oyuncu değişikliği yaparken, Çorum FK 71.dakikada golü buldu. Bir duran top organizasyonunda oyun çabuk başlatılırken, Atakan Cangöz’ün sağdan ceza sahasına gönderdiği topu, Emre Öztürk’ün yerine oyuna giren Salih Zafer Kurşunlu yerden bir vuruşla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca Çorum FK bu sezon oynadığı 4.hazırlık maçında sahadan 1-0 galip ayrılarak moral buldu.

(Hüseyin AŞKIN)

