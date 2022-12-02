Ek bütçe ile ilgili meclis üyelerine bilgi veren Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, 2022 yılı için 170 milyon liralık bütçe ön görüldüğünü anımsatarak, ekonomide yaşanan durumlar, enflasyon oranı, çalışan maliyetlerinin artması gibi durumlar nedeniyle 183 milyon liralık bir ek bütçeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Özel İdare olarak, ekonomide yaşanan gelişmelere rağmen yatırım programında azalmaya gitmediklerini, performans programına uygun bir şekilde hareket ettiklerini kaydeden Çıplak, “Ancak bu dönem içerisinde çalışanların ödemelerinde ciddi manada artış yaşandı. Bunun yanı sıra malzeme fiyatlarında da ön görülemeyen artışlar yaşandı” dedi.

Çıplak, çalışmaların tamamlanması için Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 33 milyon, Hukuk Müşavirliği’ne 1.5 milyon, Encümen’e 1 milyon, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne 18 milyon, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’ne 5 milyon 600 bin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 7 milyon 760 bin, Plan, Proje ve İnşaat Müdürlüğü’ne 80 milyon 330 bin, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’ne 10 milyon 350 bin, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne 14 milyon 452 bin, Yol ve Ulaşım Müdürlüğü’ne 11 milyon, Özel Kalem Müdürlüğü’ne 2 milyon 533 bin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne 330 bin, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’ne 13.5 milyon olmak üzere 183 milyon 61 bin 816 liralık ek bütçeye ihtiyaç olduğunu bildirdi.

“BÜTÇE YAPIMINA ÖZEN GÖSTERİLMEMİŞ”

CHP İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal ise bütçe yapımına gereken özenin gösterilmediğini belirterek, eleştirilerini sıraladı.

“Burada ön görülemeyen rakamlar göremedim” diyen Türksal, “Bütçe yapılırken neden bu rakamlar ön görülmemiş. Bütçe yapılırken çok özen gösterilmemiş ve o yüzden ek bütçeye ihtiyaç duyulmuş. Göktürklerin savaş bütçesiyle uğraşacağınız yere Çorum’un bütçesiyle uğraşsaydınız” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek ise “Ekonomik kriz vatandaşa uğradığı gibi Özel İdare’nin de belini bükmüş” dedi.

“SAPMA ORANI YÜZDE 50’YE ÇIKTI”

CHP’li Türksal’ın eleştirilerine yanıt veren Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak ise “Bütçeyi hazırlarken hep yüzde 10 sapma payına göre hareket ediyoruz. 2022’de ise sapma payı yüzde 50’ye çıktı. Böylesi bir durumu hiç kimsenin ön görme ihtimali yok. 2013 yılından bu yana kurumdayım ve defa bütçede böyle bir düzeltme yaptık. Enflasyonun % 8’den % 80’e çıkacağını kimse bilemezdi. Ek bütçe talebimiz, 2022’de yaşadığımız konjonktürel durumdan ortaya çıktı” dedi.

Söz konusu ek bütçe talebi, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi. (Taner ŞİMŞEK)

