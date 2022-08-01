Mehmet Bektaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi’nde “yol yapım giderleri” için 15 milyon liralık ek ödenek kullanılması kararı alındı.

Konuyla ilgili olarak Meclis üyelerine bilgi veren Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, asfalt yapımında kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı’nca 15 milyon liralık ek ödenek gönderildiğini belirterek, ödeneğin gönderilmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, İçişleri Bakanı Soylu’ya ve milletvekillerine teşekkür etti.

Gelen ek ödenek ile birlikte 28,6 kilometrelik yolun asfaltlanacağını belirterek, bu çalışmaların Eskiekin-Kazıklıkaya-Kutluca grup yolu, Körücek-Vakıflar-Akpınar grup yolu, Üyük-Güveçli, Boğabağı, Abdalata-Burunköy-Sarışeyh grup yolu, Seyfe-Mislerovacığı, İnalözü, Dereköy grup yolunda gerçekleştirileceğini bildirdi. (Taner ŞİMŞEK)