İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş’ın başkanlığında yapılan Mart ayı olağan toplantısında İl Özel İdaresi’nin 2022 yılına ait faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

2022 yılına ilişkin faaliyet raporu hakkında Meclis üyelerine bilgi veren Özel İdare Genel Sekreter Vekili İlyas Akyol, “İl Özel İdaresi olarak her yıl olduğu gibi 2022 yılına ilişkin 170 milyon lira olan gider bütçemizi, ek ödeneklerle birlikte 599 milyon liraya çıkardık. Gelir bütçemiz ise 2022’de 613 milyon lira olarak gerçekleşti. Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçesinden ise ilçelere 4 milyon 690 bin lira gönderildi” dedi.

İl Özel İdaresi’nin 523 personelle hizmet verdiğini anlatan Akyol, sunumunun devamında müdürlüklerin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

(Taner ŞİMŞEK)

