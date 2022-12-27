Çalışanların iş sağlığı ve güvenliklerinin korunması, işyerinde meydana gelebilecek her türlü iş kazası ve diğer riskler ile ortaya çıkabilecek her türlü sağlık sorunları konusunda önceden alınması gereken önlemler ve bunların ortadan kaldırılması hususlarında, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nce hazırlanan eğitim programı doğrultusunda, İş Sağlığı ve İş Güvenliği uzmanları tarafından iş güvenliği ve sağlığı eğitimleri verildi.

Ayrıca çalışanların sağlıklarının korunması amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nce temin edilen tam donanımlı seyyar sağlık tarama ekibi tarafından da sağlık taramaları yapıldı.

(Haber Merkezi)

