Toplantıda ayrıca İl Özel İdaresi’nin 2023 mali yılı bütçe kararnamesi ile 2023 mali yılı gelir ve gider bütçeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesi gereğince ad okunmak suretiyle oylanarak kabul edildi.

Bir önceki toplantının karar özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda İl Özel İdaresi’nin 2023 mali yılı bütçesi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor üyelerin bilgisine sunuldu.

Komisyon Başkanı Fehmi Yağlı tarafından sunulan raporda, 385 milyon lira olarak belirlenen bütçenin 420 milyon lira olarak bağlandığı belirtildi.



(Taner ŞİMŞEK)

