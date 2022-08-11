Eşi ile birlikte hastane önüne gelen ve eşinin kalp hastası olduğunu belirten vatandaş, hastanede görev yapan doktorların film çektirmek için kendilerini Ankara’ya gönderdiklerini ifade ederek, Ankara’daki doktorların ise kendilerine 3 ay sonrasına gün verdiğini belirtti.

Vatandaş, “Benim eşim şu anda acılar içerisinde, sancı çekiyor, ağrı çekiyor. Benim ne yapmam lazım? Özel hastaneye mi gideyim? Param yok. Ben fakir bir emekliyim. Bana yol gösterilsin. Ankara’daki doktor, Hitit Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde nasıl film yoktur diyor, beni buraya sevk ediyor tekrar. Bana da 3 ay sonraya sıra veriyor. Ben mağdur durumdayım” diyerek sağlık alanında yaşanan mağduriyetin giderilmesini istedi.

Eşinin arkasından söz alan ve % 60 oranında engeli bulunduğunu belirten kadın ise, “4 yıldır engelli bir bayanım. Allah’a şükür eşim emekli iyi kötü gelirimiz var. İş-Kur’a başvurduğum da tamam diyorlar iş verelim sana, ama engelli olduğumu öğrenince işe de almıyorlar. 4-5 yıllık çalışmışlığım var. Engelli maaşı alayım diye başvurduğumda, eşin emekli sen o yüzden engelli maaşı alamazsın diyorlar” şeklinde konuştu.

“KAPASİTEYİ ZORLARSANIZ SİSTEMİ BOZARSINIZ”

CHP İl Başkanı Tahtasız ise doktorların özveri ile çalıştığını belirterek, “Bir doktorun günlük bakması gereken hasta 30 yada 40 iken, siz onları zorlayıp 80 hasta bakmasını, hatta saat 17.00’dan sonra da hasta bakması için uğraşırsanız, sistemi bozarsanız insanın da bir kapasitesi var. Sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımızın emeği çok büyük onlar gerçekten eli öpülesi iş yapıyorlar. Doktorlarımız mutlu ve huzurlu olmuş olsa bu sizin yaşadığınız sorunlar yaşanmaz zaten” dedi. (Tugay GÖKTÜRK)

