CHP İl Başkanlığı’nda partililerle buluşan Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Çorum’un son 20 yılda yaşadıklarını bana özetleyin deseniz şöyle bir baktım dizi film olsa vallahi yalan rüzgârı olur. Çorum, söz verilip de yapılmayan projelerle öne çıkıyor” dedi.

Bir dizi ziyaret ve program için Çorum’a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada 81 ilde iktidar olan AK Parti’nin 81 ilde hayal kırıklıkları yaşattığını, iktidarın söz verip de tutmadığı sözler olduğunu ancak Çorum kadar söz verip de tutulmayan başka bir memleket olmadığını savundu.

Özel, “Çorum’un son 20 yılda yaşadıklarını bana özetleyin deseniz şöyle bir baktım dizi film olsa vallahi yalan rüzgârı olur. Oyu alırken kepçeyle almışlar Çorum’a verirken çay kaşığını çok görmüşler. Ve bu kadar söz verip de verdikleri sözü tutmayan bir iktidarı bu Çorum’da bundan sonraki süreçte Çorumlular nasıl muamele edecek seçim gecesi vallahi Manisa’dan önce Çorum’un seçim sonuçlarına bakacağım.” dedi.

“HASTALAR HASTANEDE DEĞİL EVDE RANDEVU KUYRUĞUNDA”

Çorum’da CHP, İYİ Parti ve diğer muhalif parti il başkanlarının Eski devlet hastanesinin yeniden açılması için nöbet tuttuğunu, AK Parti milletvekillerinin de hastanenin yeniden yapılacağı sözünü verdiğini hatırlatan Özel, şunları söyledi: “Ne oldu Çorum devlet hastanesi gitti. Araştırma hastanesi eksik uzmanlarla boğuşuyor. Eskiden AK Parti ne diyordu millet hastanelerde kuyruk sırasında. Şimdi hastaneye kadar da gidemiyorsun, evde kuyruk var. Evde bekliyor hastalar 182’nin başında randevu almak için. Dün Çorum’da 8 ay öteye randevu verilen hasta var. Çorum’da doktorlar kalmak istemiyor, maalesef yapılmayan devlet hastanesi inşaatı yüzünden Çorum büyük bir sıkıntı çekiyor.”

Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü fotoğrafını gösteren Özel, 2017 yılında söz verilmesine rağmen Sağlık Kampüsü, Diş Hastanesi ve Tıp Fakültesi’nin bölümlerinin yer alacağı projenin henüz temelinin bile atılmadığını sözlerine ekledi.

Özel, Çorum’un söz verip de yapılmayan projelerle öne çıktığını dile getirerek, “Çorum, 10 yıldır yatırım programına alınıp da yapılmayan projelerle öne çıkıyor. Çorum- Osmancık yolu, Çorum-Mecitözü Yolu, Çorum İskilip- Tosya yolu, Çorum-Ortaköy yolu. Kırkdilim Tüneli. Hiçbiri halen daha ortada yok. Ama Çorum’un AK Partili milletvekilleri bir tanesi de MKYK üyesi her seferinde ‘Ona söz veriyoruz buna söz veriyoruz’ diyor.” şeklinde konuştu.

BARUT FABRİKASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında Çorum’da temeli atılan Barut Fabrikası hakkında çıkan tartışmalara değindi.

Kendisine bu konuda pek çok belge geldiğini anlatan Özel, kendilerine barut fabrikasına TEİAŞ ve Tarım Bakanlığının olumsuz baktığının söylendiğini belirterek, “Olumsuz görüşleri sümenaltı ettiler. Açılışı Cumhurbaşkanı gelip yapacak. Bu başvurunun Çorum’dan yapılması gerekiyordu biz de Sayın Tufan Köse’ye bunu ilettik o da avukat arkadaşıyla bu başvuruyu yaptırdı. Önce sümenaltı ettiler. Avukat arkadaşı bir daha itiraz etti. Bunun üzerine de bize cevap geldi. ‘Evet bu söyledikleriniz doğru ama biz bunu daha sonra yapacağız.” dedi.

“BİZ İSTERİZ ON KATI PARA KAZANILSIN”

Çorum basınında bu konuda çıkan haberleri hatırlatan Özel, şunları söyledi: “Haberler çıktı. Efendim hangisi doğru söylüyor. İkimiz de doğru söylüyoruz. Siz imza atmışsınız altına dendi. Tufan Bey de dedi ki ‘Benim böyle bir imzam yok ama bir avukat vasıtasıyla yapıldı. Beni Çorum’dan bir duayen gazeteci abimiz aradı. Ona da anlattım o da dedi ki keşke bunu bilseydik. Ama sonra ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar ‘CHP yatırıma mı karşı’ kardeşim 2 bin 500 kişi çalışacak deniyor biz isteriz 25 bin kişi çalışsın. Deniyor ki bu işten şu kadar para kazanılacak biz isteriz on katı para kazanılsın. Ama bu kardeşiniz Soma’da 301 tane işçi 4 gün boyunca tek tek simsiyah oradan çıktı. Yüzünü süngerle sildiler. 10 tane ana bakıyor bir tane ana düşüp bayılıyor 9’u benim oğlum değilmiş deyip sevinip gidiyor. Ben orada 4 saat 301 şehit çıkarmışım. Üstüne Ermenek’te boğulan madencileri çıkarmışım. Normalin on katı olması gerekir eleştirileri var yukarıdan yüksek gerilim hattı geçiyor. Hattı taşırsın ben karışmam. Tarım bakanını ikna edersin ben karışmam. Burası muz cumhuriyeti mi kardeşim bütün itirazlara rağmen Cumhurbaşkanı geliyor yapın bunu buraya diyor. Yaparsan başımıza iş açılır. Yarın öbür gün gelip Çorum’da patlamanın önünde ağlayacağına bugün birinin nasırına bas. Kimse imtiyazlı değil. Ankara’da da açıklama yaptım bazı işler yapılıyor bazı işler zorla yaptırılıyor bazı iş adamlarına. Bunda Rusya’nın altınlarının Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Türkiye’ye getirilmesi de var. Bunda deminki bahsettiğim Çorum’daki örnek gibi örnek de var. Borsa manipülasyonlarında işlemi yapanın isminin açıklanması gibi SPK kurallarına aykırı hareketler de var borsa manipülasyonları da var. Allah’a şükür kimseden korkmayız, birilerinin ne itibarını ne ticaretini hedef de almayız. Ama doğruları söyleyerek bugüne kadar geldik, bundan sonra da geleceğiz.”

Basın toplantısına CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, il yönetimi ve partililer katıldı. (Nurdan AKBAŞ)