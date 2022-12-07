Tüm engelli gruplarının katıldığı programa, İl Müftü Vekili Adem Aygül ile İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya da katıldı. Mimar Sinan Camii Müezzin Kayyımı Hakan Duman’ın Kur an tilaveti ile başlayan programda İl Vaizi Faruk Özdemir'in seslendirdiği ilahiler gönüllere dokundu.

Müftü Yardımcısı Fatih Kaya'nın günün anlam ve önemine binaen yaptığı sohbetle devam eden program, Müftü Vekili Adem Aygül'ün yaptığı dua ile sona erdi.

İkindi namazının cemaat ile kılınmasından sonra Diyanet Gençlik Merkezi’nde davetlilere yemek ikram edildi.

Müftü Vekili Aygül, programın hazırlanmasındaki emeklerinden ötürü engelli koordinatörlerimiz Abdullah Yalçın ve Esra Şen'e, ev sahipliği yapan Diyanet Gençlik Merkezinde görevli manevi danışmanlar ve Diyanet Genç gönüllülerine teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

