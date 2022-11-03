Çorum Belediyesi tarafından 10’uncusu düzenlenen, bölgenin en kapsamlı Kitap Kültür Günleri için Çorum’a gelen yazar Sin Eren, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi’nde “Kritik Bakış ve Farkındalık Okumaları” okuma grubu öğrencileri ve yazar olmak isteyen öğrencilerle “Yazarlık Atölyeleri” projesi kapsamında bir araya geldi.

“Sakar Şakir” adlı kitap serisi ile okuyucuları tarafından büyük ilgi gören, çocuk ve gençler için eğitici, öğretici, eğlenceli öykü ve roman kitapları kaleme alan Yazar Sin Eren; “Nasıl yazar olunur?”, “Nasıl kitap yazılır?”, “Yayınevleriyle nasıl iletişim kurulur?” gibi sorulara yanıt verdi.



(Haber Merkezi)

