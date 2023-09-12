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Adem Özdemir mesajında yeni eğitim-öğretim döneminde eğitim yuvalarını dolduran tüm çocuklara ve eğitim camiasının kıymetli neferi öğretmenlere başarılar diledi.

“Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmaktaki en kıymetli vasıtamız olan eğitimin açtığı yol, geleceğimize uzanan yoldur” diyen Özdemir mesajında; “Geleceğimizin en kıymetli temel taşı olan tüm gençlerimizin ve eğitim camiamızın yeni eğitim ve öğretim yılını can-ı gönülden kutluyorum” görüşüne yer verdi.