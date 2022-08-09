Çorum Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında gündem dışı söz alan CHP’li meclis üyesi Erkan Özbal, kentte daha fazla bisiklet yolu açılması gerektiğini söyledi.

Çorum Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Meclis Başkan Vekili İsmail Bölükbaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem dışı söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, içinde bulunduğumuz Muharrem Ayı’nın tüm insanlığa sevgi, saygı ve hoşgörünün yanı sıra hayırlar getirmesini diledi. Yakın zamanda Ankara’da gerçekleştirilen Cem Evlerine yönelik hain saldırıları kınayan Özbal, “Bütünlüğümüze kimsenin zarar veremeyeceğini belirtmek istiyorum. Hepimiz insanız, hepimiz kardeşiz” dedi.

Özbal, konuşmasının devamında belediyenin ÇORBİS projesini değerlendirerek, kentte bisiklet yollarının az olmasını eleştirdi. Belediye Başkanının büyük bir heyecanla ÇORBİS’i kurduğunu dile getiren Özbal, “Başkan Çorum’a gelen hemen her misafiri bisiklete bindirdi. Çok büyük bir projeyi hayata geçirmiş edasıyla Devlet büyüklerimize ÇORBİS’i anlattı. İyi mi etti? İyi de etti. Lakin bu iş limanı olmayan şehre vapur alma işine döndü.” diye konuştu.

“BİSİKLET YOLLARI BOZUK”

Artan akaryakıt maliyetlerinden biraz da spor olsun diye geçtiğimiz günlerde kendisine bisiklet aldığını anlatan Özbal, şöyle devam etti:

“Yaklaşık 1 aydır bu şehirde bisiklet binmeye çalışıyorum. Bisiklet sürerken keyif alabiliyor muyum asla. Rahat ve güvenli bir sürüş yapabiliyor muyum mümkün değil. Sözüm ona bisiklet yolu yapılan caddelerdeki, kısıtlı sayıdaki bisiklet yollarının çok az bir kısmı hariç bozulmuş. Bisiklet yolları çakır çukur. Yolda devam ederken bir bakmışsınız yol bitmiş. Bisikleti araç yolunda sürseniz ayrı bir tehlike, yaya yollarında sürseniz kaldırımlar bozuk. Kaldırımlarda karolar yerinde çıkmış. Dolayısıyla Sayın Başkan bir an evvel mevcut olan bisiklet yollarının bakımının yapılması gerekmektedir. Ayrıca daha fazla miktarda bisiklet yolu açılmalı ve engelli vatandaşlarımız için kaldırım rampaları yeniden yapılmalıdır.”

Özbal ayrıca, Bahabey’deki kaldırımların da çok bozuk olduğunu bildirerek, karoların yerinden çıktığını, yağmur yağdığında su birikintilerinden, normal zamanlarda da çukurlardan yürünemez hale gelindiğini sözlerine ekledi. (Nurdan AKBAŞ)