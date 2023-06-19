Cemil Kaya’nın kızı Öykü Dilan Kaya ile Mustafa İdikut’un oğlu Çorumspor eski futbolcularından Alihan İdikut, evlendi. S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Alihan İdikut ile Öykü Dilan Kaya, Pazar günü düzenlenen törenle nikahlandılar. Çorum Belediyesi Evlendirme memurluğu nikah Sarayı’nda düzenlenen törene İdikut ve Kaya ailelerinin yanısıra yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahı, Çorum Belediyesi Evlendirme Memuru Hasan Tomuk tarafından kıyıldı. Sezai Diren, Gülden Şahin ve Cem Şahin de genç çiftin nikah şahitliğini yaptı. Kaya ve İdikut ailelerini mutlu günlerinde eş, dost ve akrabaları ile sevenleri de yalnız bırakmadı. Dilan ve Alihan İdikut çiftinin düğünlerinin de Ağustos ayı içerisinde yapılacağı öğrenildi.

ÇORUM HABER genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.