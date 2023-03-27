Elfettin Çakır(70), Çorum-Ankara yolu üzerinde bir yakıt istasyonundan iş yerine gitmek için karşıya geçtiği sırada Erol Musa G. idaresindeki 19 AH 999 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çakır, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ise olaydan sonra gözaltına alındı.