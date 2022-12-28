Kaza, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 KIG 88 plakalı otomobil 19 ACS 102 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.