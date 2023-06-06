Hanife Coşgun, Ulukavak Mahallesi Pazartesi Pazarı içerisinde sürücüsü öğrenilemeyen 19 ACT 469 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Coşgun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası firar eden otomobil bir marketin otoparkında terkedilmiş halde bulundu. Polis ekipleri kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.