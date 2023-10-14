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Kaza Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mustafa T.(36) idaresindeki 06 FFM 93 plakalı otomobil aniden yola çıktığı iddia edilen Yusuf Abdulhalık J.(13)'e çarptı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağı kırılan ve kafasından yaralanan çocuk sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.