Alınan bilgiye göre İsmail M. idaresindeki ES FI 3155 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Çevreyolu İlim Yayma Kavşağı'nda 17 yaşındaki Mehmet E.T.'nin kullandığı bisikletle çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın şiddeti ile başından ağır yaralanan Mehmet E.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet E.T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

(Tugay GÖKTÜRK)

