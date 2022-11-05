Alınan bilgiye göre Rukiye Ö., idaresindeki 19 KS 413 plakalı otomobil, Gülabibey Mahallesi Kafkasevleri12. Sokak’ta 4 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Nur Esra Sagar’a çarparak sürükledi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin altında sürüklenerek ağır yaralanan Sagar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil ameliyata alınan Nur Esra Sagar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nur Esra Sagar’ın cenazesinin memleketi Azerbaycan’da toprağa verileceği öğrenilirken, küçük kıza çarpan otomobil sürücüsü Rukiye Ö.’nün ise gözaltına alındığı belirtildi.

